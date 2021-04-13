Вашингтон, , 19:51 — REGNUM Президент США Джо Байден принял решение не выводить американские войска из Афганистана до 1 мая, что нарушает соглашение, достигнутое бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом и талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 13 апреля сообщает The Washington Post.

На протяжении недель Байден намекал, что не выведет войска к назначенному сроку. Со временем стало очевидно, что шанс вывода более 2,5 тыс. американских военнослужащих из Афганистана к началу мая крайне маловероятен.

Информацию предоставили источники в администрации президента. Официально данное решение будет объявлено позже.

Как сообщалоИА REGNUM, 15 января министерство обороны США заявило о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке до 2,5 тысячи человек в каждой из стран. Соответствующий приказ был отдан действовавшим тогда президентом страны Дональдом Трампом в соответствии с планом по перегруппировке вооруженных сил.