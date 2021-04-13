Москва, , 19:29 — REGNUM С большой долей вероятности в обозримом будущем в России перестанут работать такие платежные системы, как Visa и MasterCard. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, член высшего совета «Сильной России» Наталья Оганова, комментируя заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о наличии подобной угрозы из-за западных санкций.

По мнению собеседника ИА REGNUM, в России о таких рисках знают уже давно, и именно по этой причине была создана собственная платежная система «Мир», которая позволила подготовиться к подобному развитию событий.

«Мы понимали, что через какое-то время можем оказаться в ситуации, когда нами смогут манипулировать, не давая возможности пользоваться имеющимися денежными средствами на электронных банковских счетах. Исходя из этого мы начали разрабатывать собственную платежную систему, на которую перешли все бюджетники, чтобы не зависеть от того, что Visa и MasterCard смогут манипулировать бюджетными средствами, которые идут на выплату зарплат. Думаю, Visa и MasterCard не будут работать с РФ и гражданам России нужно готовится к тому, что в скором времени эти платежные системы не будут действовать на территории России», — заявила Оганова.

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