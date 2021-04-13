Лос-Анджелес, США, , 19:19 — REGNUM Американская актриса Янина Гаванкар исполнит одну из главных ролей в экранизации видеоигры Borderlands. Об этом 13 апреля сообщает издание PC Gamer.

Известно, что Гаванкар исполнит роль Коммандера Нокс — нового персонажа, придуманного специального для фильма. По сюжету, она будет являться дочерью Генерала Нокс, одного из антагонистов Borderlands.

Напомним, что режиссёром экранизации Borderlands выступает Элай Рот. По его словам, сюжет фильма будет значительно отличаться от одноимённой серии игр.

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