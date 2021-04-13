Бишкек, , 19:18 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Киргизии Нурбек Абдиев, выступая в парламенте, признал, что в республике усиливается исламизация, в том числе из-за радикалов, вернувшихся с войны в Сирии, передает «Kaktus.media».

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Отвечая на вопрос депутатов о том, контролирует ли МВД содержимое телевизионных проповедей новоявленных дааватчы (неофициальных проповедников), милицейский начальник сообщил, что правоохранительные органы анализируют их передачи и реагирует, если они говорят что-то неправильное.

При этом Абдиев посетовал на то, что в милицейском управлении, которое отвечает за противодействие экстремизму и терроризму, нет сотрудников, знающих арабский язык.

Также замминистра отметил, что за годы независимости число мечетей в Киргизии выросло многократно и уже давно превышает количество общеобразовательных школ.

«Мое личное мнение: дети должны учиться именно в школах. Вера нужна, но граждане должны получать светское образование», — подчеркнул он.

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