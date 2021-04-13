13 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Украина не планирует новую атаку на Донбасс. Об этом 13 апреля заявил глава совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Возвращать» ... территории «военным путем» Киев не собирается, «наша задача — решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем», отметил чиновник. Жители Украины обсудили очередное заявление чиновника относительно войны в Донбассе.

Оксана Переможенко, , 21:38 — REGNUM Украина не планирует новую атаку на Донбасс. Об этом заявил глава совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во время встречи с послами стран — членов ЕС, сообщила 13 апреля пресс-служба СНБО.

Обложка. Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, Киев намерен вернуть регион политико-дипломатическим путём.

«Всё остальное — это чисто информационная война РФ, которую они ведут не только на нашей территории, но и во всей Европе», — добавил он.

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Заявление главы СНБО страны обсудили жители Украины в чатах телеграмм-каналов VESTI, «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ» иKlymenko Time. Читатели критически отреагировали на очередное заявление украинского чиновника.

«Дааа, именно поэтому настаивают на том чтобы США как можно быстрее продали вооружение», — отметил Александр.

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»Надо быть последним идиотом, чтобы верить хоть одному слову этого франкенштейна с деревянной мордой лица», — добавил Николай.

«Так отведите войска вообще, дайте покоя людям. Пусть живут как хотят на своей земле и займитесь ворами у власти, которые разоряют заводы и порты, накройте контрабанду… сделайте, в общем, что нибудь полезное, связанное с вашими полномочиями!!!«, — призвал Vladislav Odessa.

«Да не было у них никаких планов и нет! Им просто не нужны ни люди, ни территории. Пустая болтовня, чтобы показать якобы свою работу, за которую ещё и получают немалые деньги», — добавил Николай К.

Окоп, АТО, Украина, ВСУ, война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Бредятина. План у… [Зеленского] и Ко на счёт ЛДНР только один, и он аж ни разу не мирный. Смешно смотреть на мечтателей, которые видят ЛДНР в составе Украины. Поезд давно ушёл, так сказать. Новый не приедет. Мосты разрушены, точка», —добавил Anton.

«Если честно, то практически на всех украинских каналах всё перевернуто с ног на голову. Когда в основе всего лежат ложные и преступные основания, дальнейшие выводы еще большая ложь. Кто террористы (речь идет о представителях власти республик Донбасса, которых украинская пропаганда называет «террористами». — О.П.)? Может, они пришли и взорвали что-то в Киеве? Захватили заложников, требуя выполнить свои условия? Или гибнут мирные люди и дети на подконтрольной стороне? Ложь, ложь и ложь. И вся эта гнилая бандеровская риторика настолько промыла уже мозги людям, что реально большая часть людей превращается в манкуртов»,— отметил Николай.

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«В какую Украину людям возвращаться? В Украину с безумной коммуналкой, запретом родного русского языка, с внесудебными расправами над инакомыслящими и [с] гоблинами-стерненками (радикал Сергей Стерненко, убивший в 2018 году человека в Одессе. — О.П.), безнаказанно убивающими людей? Зелёные мра*и сделали всё, чтобы из Украины люди уезжали, а не возвращались», — написала Tatiana.

Клоуны Дарья Драй © ИА REGNUM

«Пока во власти Украины находятся нацики, никакие территории не вернутся! Вполне возможно, что будут потеряны еще и другие территории», — добавил ELK90.

«Вы даже дипломатическим путём не пытаетесь», — заметила Майя П.

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Напомним, ранее глава совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рекомендовал жителям Украины отказаться от использования топонима «Донбасс», назвав его «опасным нарративом».

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