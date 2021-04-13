Бишкек, , 19:16 — REGNUM Спецслужбы Киргизии раскрыли коррупционную схему, в которой оказались замешаны чиновники департамента дорожного хозяйства министерства транспорта. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

По версии следствия, в 2019 году департамент приобрел дорожный битум для обеспечения дорожно-эксплуатационных учреждений сырьем для строительства и ремонта дорог.

При этом чиновники вступили в сговор с руководством подчиненных им учреждений и продали сторонним компаниям значительную часть приобретенного сырья, а в отчетных документах завысили его объемы и стоимость.

В результате чего государству был причинен ущерб на сумму свыше 49 млн сомов (44,7 млн рублей).

По данному факту госкомитет нацбезопасности Киргизии возбудил уголовное дело по статье «Коррупция» и задержал главного инженера Чуйского регионального отдела департамента дорожного хозяйства.

Теперь ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от двенадцати лет и шести месяцев до пятнадцати лет.