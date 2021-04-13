Москва, , 19:13 — REGNUM Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил президенту России Владимиру Путину провести личную встречу, сообщает 13 апреля пресс-служба Кремля.

Отмечено, что такое предложение было сделано в свете готовности Вашингтона вести диалог по важнейшим направлениям глобальной безопасности.

«С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», — указано в сообщении Кремля.

«В этом контексте Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне», — пояснили в пресс-службе президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом заявил, что Байден предложил Путину встретиться на территории третьей страны.

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