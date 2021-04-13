Каменск-Уральский, Свердловская область, , 19:17 — REGNUM В Каменске-Уральском (Свердловская область) двухлетний мальчик скончался в ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Авария произошла вечером 11 апреля 2021 года. Водитель машины Ford Mondeo не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем Ford Orion. От удара вторая иномарка выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

Двухлетний пассажир Ford Orion вылетел через заднее стекло на газон, спустя шесть часов мальчик скончался в реанимации. Полиция ищет очевидцев ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Асбесте скончался мальчик, сорвавшийся с моста.

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