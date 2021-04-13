Шеффилд, Великобритания, , 19:11 — REGNUM В Сети появился новый геймплейный трейлер онлайн-боевика Hood: Outlaws & Legends. Его опубликовали 13 апреля на YouTube-канале издательства Focus Home Interactive.

В ролике разработчики проекта показали фрагменты из кооперативных ограблений, в которых предстоит участвовать игрокам. Сообщается, что две команды грабителей будут начинать матч в разных концах большого замка. Для победы им нужно будет победить друг друга, а также незаметно украсть ключ от хранилища с золотом у местного шерифа.

Напомним, что поиграть в Hood: Outlaws & Legends можно будет уже 7 мая 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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