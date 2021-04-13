Бишкек, , 19:10 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии признал невиновными депутата республиканского парламента Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова, ранее осужденных за коррупцию.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель отказался от обвинения, после чего судья Айнура Сатарова постановила, что согласно решению суда известный оппозиционный парламентарий и экс-глава МЧС оправданы в связи с отсутствием состава преступления.

Также судебный орган признал за Текебаевым и Чотоновым право на реабилитацию и возмещение ущерба, связанного с уголовным преследованием, и отменил арест, наложенный на их имущество в марте 2017 года.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2017 года лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева арестовали по обвинению в получении от российского бизнесмена Леонида Маевского взятки в размере $1 млн (77,5 млн рублей).

Также был задержан бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов, который, по версии следствия, являлся посредником при передаче Текебаеву взятки.

16 августа 2017 года Первомайский районный суд киргизской столицы признал Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова виновными в коррупции и приговорил их к 8 годам тюрьмы и конфискации имущества.