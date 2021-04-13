Киев, , 19:12 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «очень доволен» встречей и разговором с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который состоялся сегодня, 13 апреля, в Брюсселе.

Об этом дипломат заявил в своем видеообращении, которое публикуют украинские СМИ.

Кулеба заявил, что переговоры продолжались час, и за это время стороны «спокойно проговорили все ключевые вопросы повестки дня». Также в своем отчете он фамильярно назвал представителя Вашингтона «Тони».

Министр напомнил, что ранее обещал «новый день» в отношениях между Украиной и Америкой, а сегодня он может «с уверенностью сказать, что день начался, и мы уже его успешно проживаем».

«Сохраняем спокойствие… каждый сейчас должен делать свою работу, делать ее качественно, спокойно для того, чтобы все было хорошо. Я убежден, что совместными усилиями все так и будет», — подчеркнул Кулеба.

Других подробностей о состоявшихся переговорах он не сообщил.

Вместе с тем, в заявлении представителя госсекретаря США Неда Прайса говорится, что стороны обсудили «важность утверждения верховенства права и проведения экономических реформ для укрепления институтов Украины, поддержки антикоррупционных усилий и продвижения ее евроинтеграционных стремлений».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Кулеба подчеркнул необходимость при помощи США «демотивировать» Российскую Федерацию от якобы дальнейшей эскалации в Донбассе и на границе с Украиной.