Стокгольм, , 19:12 — REGNUM Разработчики Spotify объявили о выходе «умного» плеера Car Thing, разработанного специально для автомобилей. Об этом 13 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным vc.ru, с помощью плеера можно слушать музыку и подкасты в автомобиле, а для его активации достаточно произнести «Hi, Spotify». Помимо голосового управления для удобства пользователей были добавлены сенсорный экран, большая ручка для навигации, а также возможность подключить Car Thing к автомобилю через Bluetooth, AUX или USB-кабель.

Добавим, что ограниченная серия Car Thing доступна в США для подписчиков Spotify Premium. клиенты могут получить плеер бесплатно, оформив предзаказ на сайте и оплатив только доставку.

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