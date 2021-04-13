Анкара, 13 апреля 2021, 19:07 — REGNUM В сотрудничестве с Россией «с прежним подходом» заинтересована Турция, сообщил 13 апреля журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Оценив минувшие телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным как продуктивные, турецкий лидер добавил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на переговорах Путина и Эрдогана, состоявшихся 9 апреля, обсуждался ряд вопросов международной повестки, в том числе ситуация на Украине.
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