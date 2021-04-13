Анкара, , 19:07 — REGNUM В сотрудничестве с Россией «с прежним подходом» заинтересована Турция, сообщил 13 апреля журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Оценив минувшие телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным как продуктивные, турецкий лидер добавил:

«Я считаю, что каналы диалога, которые мы поддерживаем с Россией независимо от обстоятельств, сыграли важную роль в предотвращении кризисов в нашем регионе до того, как они достигли опасных масштабов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на переговорах Путина и Эрдогана, состоявшихся 9 апреля, обсуждался ряд вопросов международной повестки, в том числе ситуация на Украине.

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