Бишкек, , 19:05 — REGNUM Премьер-министр Улукбек Марипов подписал постановление о введении временного запрета на экспорт из Киргизии лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщили сегодня, 13 апреля, в пресс-службе правительства.

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Отмечается, что ограничения будут действовать в течение ближайших шести месяцев.

Введение запрета киргизстанские власти объясняют необходимостью охраны жизни и здоровья населения, а также желанием не допустить критического недостатка в обеспечении медикаментами и медизделями в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Действие запрета распространяется на 80 наименований лекарств и 64 наименования медицинских изделий.

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