Санкт-Петербург, , 19:11 — REGNUM Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении актера культовых детективных сериалов Никиты Струкова, обвиняемого в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним мальчикам. Об этом 13 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Как информировало ИА REGNUM, в январе 2021 года 62-летний актер уже был задержан по подозрению в развратных действиях в отношении 15-летнего подростка. После чего мужчина был отпущен под подписку о невыезде. Он был снова задержан после того, как в правоохранительные органы с заявлением обратились еще двое потерпевших, также бывших подростками в момент преступлений против них.

«Никиту Струкова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 УК РФ, — уточнили в ОПС. — Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 11 июня».

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