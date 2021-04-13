Бишкек, , 19:04 — REGNUM Школы и детские сады в столице Киргизии вскоре будут переводить на работу на природном газе для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе. Об этом сообщили в мэрии Бишкека сегодня, 13 апреля.

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Городские чиновники решили для начала модернизировать отопительное оборудование в шести столичных школах, одном детсаде и центре реабилитации детей-инвалидов.

Муниципалитет выделил на это около 6,2 млн сомов (5,6 млн рублей) из городского бюджета. Средства предусмотрены в городском бюджете и объявил тендер на сайте госзакупок.

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