Новато, США, , 19:04 — REGNUM В следующей части игровой серии Bioshock будет реализован открытый мир. Об этом 13 апреля сообщает издание PC Gamer.

На сайте студии Cloud Chamber (создатели игры) появились новые вакансии на должность разработчиков Bioshock 4. Из заявленных в них компетенциях следует, что в проекте появится открытый мир, а также несколько второстепенных заданий.

Стало также известно, что студия ищет программиста, который сможет создать реалистичный искусственный интеллект для городской толпы. Напомним, примерная дата релиза Bioshock 4 пока не сообщается.

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