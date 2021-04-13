Москва, , 19:04 — REGNUM Главный конструктор, руководитель программы корабельной авиации КБ «Сухого» Константин Марбашев скончался после тяжелой продолжительной болезни, сообщает 13 апреля пресс-служба компании.

«Марбашев относится к яркой плеяде главных конструкторов ОКБ Сухого, сыгравших значительную роль в создании новейшей авиационной техники боевого назначения мирового уровня марки «Су». Приносим глубокие соболезнования родным и близким Константина Христофоровича, а также его соратникам и коллегам, понесшим невосполнимую утрату», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Сухого».

Константин Марбашев родился 7 октября 1940 года в городе Кропоткин Краснодарского края. Получил высшее образование в Московском авиационном институте, окончив его в 1965 году. Работал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, затем поступил в ОКБ Сухого на должность инженера-конструктора.

В качестве ведущего инженера по летным испытаниям «поставил на крыло» самолеты Су-24 и Су-27.

В 1983 году Константин Марбашев был назначен заместителем главного конструктора «Сухого», а в 1989 году стал главным конструктором палубного истребителя Су-27К (Су-33), который впервые совершил посадку на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» 1 ноября 1989 года.

С 1999 года и по настоящее время занимал должность главного конструктора по боевому самолету Су-27КУБ — одной из модификаций палубного истребителя Су-33.

Читайте ранее в этом сюжете: Пистолет «Аспид» успешно прошёл финальные испытания