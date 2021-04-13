Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Компания United Airlines образовала альянс «Eco-Skies Alliance» совместно с такими фирмами, как Nike и Siemens AG, чтобы профинансировать более 12 млн литров экологически чистого авиационного топлива, добываемого из мусора. Об этом 13 апреля сообщает Reuters.

Авиакомпания использует экологически чистое топливо с 2008 года, но на данный момент эти объемы не превышают и 1% на международном рынке.

Представители United Airlines назвали еще 11 партнеров, которые сделают свой вклад в проект, но не раскрыли суммы инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейское пилотное сообщество присоединилось к коалиции авиационных и экологических организаций, призывающих к наращиванию объемов экологически чистого авиационного топлива (SAF) в качестве масштабируемого долгосрочного решения декарбонизации авиации.