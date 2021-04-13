Бишкек, , 19:03 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии в январе — марте 2021 года составил 118 млрд сомов (107 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшился на 9,4%. Об этом на пресс-конференции сообщил зампредседателя нацстаткома Азамат Оросбаев.

При этом промышленность республики произвела продукции лишь на 73 млрд сомов (66 млрд рублей), что в сравнении с показателем первого квартала предыдущего года меньше на 17,9%.

По словам Оросбаева, это произошло из-за сокращения производства основных металлов и готовых металлических изделий на 38,4%, химической продукции — на 27,8%, текстиля, одежды и обуви — на 14,6% и добычи полезных ископаемых — на 18,1%.

Также отрицательные тенденции наблюдались в сфере строительства — на 19,8% и в сфере торговли — 11,4%. А в сельском хозяйстве произошел незначительный рост объемов производства — лишь на 0,9%.

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