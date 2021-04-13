Москва, , 18:59 — REGNUM Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 начнут осуществлять специальные рейсы для вывоза российских граждан из Турции, сообщили 13 апреля пресс-службы перевозчиков.

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Компания «Аэрофлот» в период с 15 апреля по 1 июня будет выполнять по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно, а также организует три вывозных рейса из Антальи в Москву — они запланированы на 17, 24 и 30 апреля.

В графике компании S7 значится 23 вывозных авиарейса по маршрутам Анталья — Москва, Даламан — Москва и Анталья — Новосибирск.

Напомним, накануне российские власти приняли решение об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.