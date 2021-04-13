Стокгольм, , 18:59 — REGNUM В стратегической игре Crusader Kings 3 появится возможность заключать однополые браки. Об этом 13 апреля сообщает издание Kotaku.

Разработчики проекта заявили, что в ближайшем обновлении они добавят множество новых возможностей для создания пользовательских модификаций. Одной из станет станет возможность «должным образом заключить однополый брак».

ИА REGNUM напоминает, что Crusader Kings 3 — это стратегическая игра, разработанная шведской студией Paradox Development Studio. Она была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

Читайте ранее в этом сюжете: Epic Games добавит в Fortnite необычную женскую вариацию популярного облика