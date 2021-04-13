Кэри, США, , 18:54 — REGNUM В ближайшее время в Fortnite появится «Принцесса-карась» — новая вариация популярного игрового облика. Об этом 13 апреля сообщает издание Eurogamer.

Разработчики из Epic Games намекали на появление Принцессы-карася в течение года, однако только сейчас её официально добавили в файлы игры. Сообщается, что этот облик можно будет приобрести в онлайн-магазине Fortnite в ближайшие дни.

Напомним, Карась — это один из самых популярных обликов персонажей в Fortnite и неофициальный маскот игры. За прошедшие годы суммарно вышло больше десятка вариаций этого облика.

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