Сан-Франциско, США, , 18:46 — REGNUM Из-за программной ошибки игроки Pokemon GO не могут увидеть в приложении новых покемонов. Об этом 13 апреля сообщает издание Eurogamer.

С выходом последнего обновления в Pokemon GO появились два новых покемона: Скрелп и Клаунчер. Однако многие игроки не видят их модели на игровой карте.

Разработчики из Niantic заявили, что знают об ошибке и посоветовали временное решение. По их словам, игрокам просто нужно обновить приложение до последней версии и тогда покемоны появятся.

Напомним, Pokemon GO — это популярная мобильная игра, использующая технологию дополненной реальности. В ней геймерам необходимо путешествовать в реальном мире, чтобы ловить покемонов при помощи смартфона.

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