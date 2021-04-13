Ижевск, , 18:45 — REGNUM В Удмуртию поступила первая партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в объеме 1620 доз. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава республики Александр Бречалов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Он уточнил, что вакцина новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» так же, как и препарат «Спутник V», двухкомпонентная, однако вакцины отличаются температурой хранения. «ЭпиВакКорона» может храниться при температуре от +2°С до +8°С.

Именно поэтому в первую очередь ею будут прививать маломобильных граждан на дому, жителей в возрасте старше 66 лет и инвалидов. Списки на вакцинацию уже начали формировать медицинские учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2 апреля республика получила 60 382 дозы вакцины «Спутник V». С момента начала вакцинации до 13 апреля прививку от коронавируса сделали 60 464 человека. Второй компонент препарата получил 40 841 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.