Вашингтон, 13 апреля 2021, 18:41 — REGNUM Вопрос о действиях России на территории близ границ с Украиной поднял в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным его американский коллега Джо Байден.
Пресс-служба Белого дома 13 апреля проинформировала о состоявшемся телефонном разговоре лидеров двух стран.
Отмечается, что Байден спросил Путина о ситуации на Украине, выразив обеспокоенность манёврами российской армии в Крыму и на приграничной с Украиной территории.
Американский президент заявил, что Вашингтон выступает за территориальную целостность Украины.
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