Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Вопрос о действиях России на территории близ границ с Украиной поднял в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным его американский коллега Джо Байден.

Пресс-служба Белого дома 13 апреля проинформировала о состоявшемся телефонном разговоре лидеров двух стран.

Отмечается, что Байден спросил Путина о ситуации на Украине, выразив обеспокоенность манёврами российской армии в Крыму и на приграничной с Украиной территории.

Американский президент заявил, что Вашингтон выступает за территориальную целостность Украины.

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