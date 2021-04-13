13 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

На Украину из ОАЭ депортировали участниц фотосессии в обнаженном виде. Данное событие оценили жители страны.

Мирослава Романенко, , 19:34 — REGNUM Украинские средства массовой информации сообщили, что гражданок Украины, которые обнаженными фотографировались в Дубае, выпустили из тюрьмы и вернули на родину. После десяти дней, проведенных в местной тюрьме, их выпустили и депортировали домой. Сейчас девушки уже вернулись в страну, сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает «РБК-Украина». Уточняется, что в страну вернулись не все участницы конфликта, так как одна из девушек осталась в ОАЭ из-за того, что заразилась коронавирусом.

Официальный визит Владимира Зеленского в ОАЭ. 13 — 15 февраля 2021 года President.gov.ua

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Возвращение соотечественниц на родину обсудили в телеграм-канале украинского журналиста Максима Назарова. Большинство комментирующих, с их слов, испытывали чувство стыда за произошедшее и задались вопросом, как это отразится на международном имидже Украины. Не обошлось без иронии.

«Приедут в Украину, оденут вышиванку и скажут, что боролись с российской агрессией», — иронизирует Nick Jones.

«Позорницы, в голове 0 (ноль — М. Р.), стыдно за таких», — пишет Helen.

«Да, мы все так переживали: ни спать, ни есть не могли», — шутит Сергей.

«А Зеленский будет встречать?» — спрашивает Mark Cuker.

«Как же постсоветское гражданское общество деградирует. Эх…90—2000-е. Нормально нас так всех встряхнуло. Вместо побед, достижений и среднего класса у нас теперь разруха, конфликты, беспредел и эскортницы», — добавила Angeloke.

Официальный визит Владимира Зеленского в ОАЭ. 13 — 15 февраля 2021 года President.gov.ua

«Щас главное — где-то…[сказать] про «происки Кремля» и станет героиней Украины!.. Убогим временам — убогие герои…» — добавил VvelkoM, высказываясь об одной из девушек.

«Такое себе событие, хотя как для Украины, то почти масштабное», — шутит Ig. N.

«Будущая министерка (министр — М. Р.) культуры или образования!» — написал Oleksii Gurets, имея в виду одну из девушек из видеозаписи к новости.

«Ура-а-а! Все просто счастливы! А почётный караул у трапа был?» — иронизирует Natalia.

«Пусть бы посидели там полгодика, тогда бы уже можно было дома нормально подняться на всяких ток-шоу…стыд,. засветились на всю… хотя, с другой стороны, вот такой трешак по всему миру становится какой-то ненормальной нормой…» — отметил Vitaliy K.

«Мне кажется, нас тогда и без автоматов просто бояться будут. Потому, что хрен знает, что дальше можем выкинуть. Ну и моральный ущерб размеров в сто бюджетов страны отсудят легко», — подытожила Елена Д.

Дубай, ОАЭ President.gov.ua

Напомним, 5 апреля стало известно о фотосессии с обнажёнными женщинами на балконе одной из высоток в Дубае. В результате были задержаны 40 человек.