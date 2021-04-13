Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в одной из третьих стран, сообщает 13 апреля пресс-служба Белого дома.

По утверждению пресс-службы, Байден хочет выстроить «стабильные и предсказуемые отношения с Россией в соответствии с интересами США».

«Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», — указано в сообщении Белого дома.

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