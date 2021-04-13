Киев, , 18:41 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко призвал власти страны посмотреть, «что делается с энергетикой», заявив, что при нынешних подходах скоро от энергетической системы ничего не останется.

С таким заявлением депутат выступил в Раде сегодня, 13 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончаренко отметил, что импорт электроэнергии из России разрушает энергосистему Украины, что, по его мнению, в конечном итоге приведет к полной потере энергетической независимости.

При этом, добавил депутат, «Путин бряцает оружием на наших границах», а Украина продолжает отправлять сотни миллионов гривен за российскую и белорусскую электроэнергию.

«Скажите мне, что еще должно произойти, что вы наконец внесли решение, чтобы официально остановить покупку российской электроэнергии?» — задался вопросом парламентарий.

Напомним, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссии в январе-феврале 2021 года на фоне полного исчерпания запасов угля. Согласно официальным данным, за первые три месяца, затраты на импорт превысили 900 млн грн.