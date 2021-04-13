Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Компания Intel ведёт переговоры о начале производства микросхем для автопроизводителей. Об этом 13 апреля сообщает издание «Хабр».

По данным «Хабр», Intel таким образом пытается снизить уровень дефицита чипов, который вынуждает автомобильные заводы простаивать. Переговоры ведутся с компаниями, разрабатывающими похожие микросхемы, о том, чтобы перенести их производство на заводскую сеть Intel.

Отметим, что предложение встретило поддержку. Правительство президента США Джо Байдена изъявило готовность инвестировать в производство и исследования в области полупроводников $50 млрд.

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