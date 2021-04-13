Калуга, 13 апреля, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Калужская больница скорой медицинской помощи (БСМП) отметила 60-летний юбилей. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, отпраздновали юбилей 13 апреля в Калужском драматическом театре.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужская больница скорой медицинской помощи отметила 60-летия

Сотрудников БСМП с годовщиной поздравили заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья Соваков.

В 1961 году по инициативе почётного гражданина Калуги Клеопатры Шевченко в Калуге открылась новая современная клиника. Всего за 2 года, была построена не просто больница, а целый клинический комплекс с хирургическим, травматологическим, неврологическим, инфекционным, гинекологическим и физиотерапевтическим отделениями.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужская больница скорой медицинской помощи отметила 60-летия

Сегодня БСМП — это современный медицинский центр, оказывающий пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь с применением самых современных технологий. В больнице трудятся четыре кандидата медицинских наук, за высокий профессионализм двое врачей награждены почетным званием «Заслуженный врач РФ», один из врачей — «Заслуженный работник здравоохранения РФ», пять врачей являются заслуженными работниками здравоохранения Калужской области.

«От имени депутатов Городской думы сердечно поздравляю всех сотрудников больницы скорой медицинской помощи с замечательным юбилеем, — обратился к собравшимся Юрий Моисеев. — Вами пройден огромный путь, больница всегда шла в ногу со временем, развивалась, это результат тяжелейшей кропотливой работы. Медицинский персонал проявляет самые лучшие качества: профессионализм, отвагу, терпение и сострадание. В самых тяжёлых условиях вы спасаете жизни людей. Низкий вам поклон! От всей души желаю вам здоровья, успехов, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!». [[[picture3]]]

Творческие коллективы города подготовили концертную программу, врачи, медсёстры, санитары и лаборанты были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами.