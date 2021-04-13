Вашингтон, 13 апреля, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Вопрос контроля над вооружениями обсудили в ходе телефонных переговоров российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден, сообщили 13 апреля в пресс-службе Белого дома.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Отмечается также, что Москва и Вашингтон обсудили «новые вопросы безопасности» и ряд важных геополитических вопросов.

Отметим, что в администрации президента РФ ещё не прокомментировали переговоры с Байденом.