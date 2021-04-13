Ванкувер, Канада, , 19:54 — REGNUM Власти Ванкувера обратились к федеральному правительству с просьбой о декриминализации хранения наркотиков для личного пользования. Об этом 13 апреля сообщает CP24.

Мэр Ванкувера Кеннеди Стюарт уверен, что наркозависимым необходимо разрешить хранение наркотиков в мелких объёмах, чтобы решить проблему передозировок. Через снижение дозировки мэр надеется ввести в норму медицинское лечение наркозависимости.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о легализации марихуаны в Канаде после внесения в него ряда поправок Сенат страны большинством голосов повторно утвердил в июне 2018 года. Ранее законопроект подавляющим большинством голосов приняли депутаты Палаты общин. При этом в ООН выразили сожаление по поводу такого решения.

В управлении Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности (UNODC) заявили, что это «противоречит положениям конвенций о контроле за наркотиками, а также подрывает международно-правовые рамки контроля за наркотиками и уважение основанного на правилах международного порядка».