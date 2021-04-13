Архангельск, , 18:32 — REGNUM Власти Архангельской области планируют создать сеть по обслуживанию маломерных судов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, разработкой проекта займется агентство регионального развития.

По данным ведомства, в регионе зарегистрировано более 38 тысяч маломерных судов, а действующие стоянки могут обеспечить сервис лишь для 3% из них. Ожидается, что сеть будет создана с привязкой к туристическим маршрутам.

«Именно развитие этой отрасли в Поморье является актуальной темой, поскольку огромное количество интересных и туристически привлекательных мест находится на труднодоступных территориях у Белого моря, на берегах рек региона», — подчеркнул замглавы регионального правительства Виктор Иконников.