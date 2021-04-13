Екатеринбург, , 18:35 — REGNUM У Екатеринбургского цирка бродячие псы покусали девочку. Об этом сообщили местные жители журналистам.

Бездомные собаки обосновались неподалёку от цирка. Пострадала маленькая девочка.

«Молодая женщина с детьми при мне обработала ногу старшей дочке», — цитирует жительницу портал «Е1».

В занимающемся отловом собак МУП «Спецавтобаза» уже получили заявку на отлов стаи, однако найти собак пока не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на бродячих псов пожаловались жители Нижнего Тагила.

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