Москва, , 18:26 — REGNUM Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарёв («Единая Россия») представил послу ФРГ в России Гезе Андреасу фон Гайру факты, подтверждающие использование противоправного контента авторами ряда «просветительских программ», передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

Реализация подобных мероприятий осуществлялась в том числе при поддержке германских некоммерческих организаций и МИД Германии.

В ходе встречи Пискарёв также обратил внимание посла на многолетнюю деструктивную деятельность по вмешательству во внутренние дела России ряда германских неправительственных организаций «Форум русскоязычных европейцев», «Немецко-русский обмен», «Центр либеральной современности» и «Фонд имени Генриха Бёлля».

Эти НПО находятся в поле зрения комиссии в связи с попытками оправдания террористической деятельности, противодействием проектам России по линии топливно-энергетического комплекса, культивированием националистических и сепаратистских настроений, популяризацией «нетрадиционных ценностей» среди молодежи, дискредитации действий России в борьбе с коронавирусом и попытками искажения российской истории, в том числе событий времен Великой Отечественной войны, отметил Пискарёв.

Парламентарий предложил направить усилия двух стран на сотрудничество в борьбе с реальными угрозами и вызовами современности, такими как терроризм и экстремизм, а также на обеспечение информационной безопасности. Он также подчеркнул необходимость наладить сотрудничество в сфере защиты детей в информационном пространстве, включая обращение к крупным интернет-компаниям с требованием о своевременном модерировании и удалении криминального контента (экстремистских материалов, пропаганды наркопотребления, детской порнографии и так далее)

«Мы готовы обменяться нашим законодательным опытом и выступить с информацией перед депутатами бундестага по вопросам обеспечения международной безопасности и выстраиванию добрососедских отношений с германскими партнерами», — заключил глава комиссии Госдумы.