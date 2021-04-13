Москва, , 18:26 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 13 апреля сообщил руководитель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём телеграм-канале.

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По его словам, глава Русской православной церкви вакинировался ещё в марте одним из российских препаратов — каким именно, Легойда уточнять не стал.

Он добавил, что патриарх «чувствует себя хорошо».

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин вакцинировался от COVID-19. В Кремле тогда также сообщили, что глава государства сделал прививку «одной из трёх российских вакцин».