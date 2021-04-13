Калуга, 13 апреля, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В Калуге, 13 апреля из-за электронного письма о минировании массово эвакуированы воспитанники и работники детских садов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на городского голову Дмитрия Денисова.

Скрин фото группы « Дорожный патруль – Калуга 40» «ВКонтакте» Эвакуация в детском саду.

«На 15:00 мск эвакуированы все воспитанники и работники детских садов города. Всего 58 юридических лиц, 95 зданий, эвакуировано 11 557 детей, 1920 сотрудников. Забрали родители 8090 детей, Осталось с воспитателями 3467 детей. На месте происшествий работают специальные службы. Дети и сотрудники находятся в безопасности», — написал калужский градоначальник Денисов соцсети. По информации калужских СМИ, эвакуация в дошкольных учреждениях Калуги началась после электронных писем неких хакеров, которые угрожали взрывами в детсадах, если им не выплатят порядка семи миллионов рублей.