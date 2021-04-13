Калифорния, , 18:26 — REGNUM Голосовой помощник Siri рассказала, что следующая презентация Apple пройдёт 20 апреля, хотя компания ранее не называла даты мероприятия. Об этом сообщает издание The Verge.

По данным СМИ, при запросе голосового помощника, когда состоится следующее мероприятие Apple, он отвечает: «20 апреля, в Apple Park в Купертино, Калифорния». Издание отмечает, что получить этот ответ можно на устройстве, связанном с Apple ID в США.

Ранее стало известно, что Apple планирует создать устройство, сочетающее ТВ-приставку с колонкой HomePod. В случае запуска проекта, оно станет «самым амбициозным» продуктом компании в сфере устройств для «умного» дома.

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