Тамбовский губернатор выступил за продление программы льготной ипотеки
Тамбов, 13 апреля, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин высказался за продление программы льготной жилищной ипотеки, отметив, что в регионе это «в наименьшей степени» повлияло на рост цен на жильё. Об этом глава региона заявил сегодня, 13 апреля, на заседании комиссии Государственного совета России, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Заседание в режиме ВКС состоялось по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» под председательством главы Татарии Рустама Минниханова. На нем в том числе обсуждался вопрос целесообразности продления льготной ипотеки. За продление данной программы выступил тамбовский губернатор Александр Никитин.
По его словам, ещё одним фактором стал отток мигрантов, который наблюдался практически во всех регионах страны.
Третий фактор — процентные платежи по кредитам, взятым строительными организациями в рамках реализации проектного финансирования. Еще одним слагаемым, по словам губернатора, стал рост продаж в 2020 году квартир в элитных жилых домах, где средняя цена превышает 70 тыс. рублей за квадратный метр. Это также сказалось на значении средней стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке в целом.
По данным властей, несмотря на сложности 2020 года, Тамбовская область выполнила план по вводу жилья с показателем 102,7%. При этом в регионе обеспеченность жильем на душу населения составляет 31,5 кв. метра, что является одним из самых высоких показателей в стране.
В 2020 году средняя стоимость квадратного метра на рынке жилищного строительства Тамбовщины составляла 46,3 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом показатель вырос на 22%. Как отметил губернатор, региональные власти провели факторный анализ увеличения цен.
Заместитель председатель правительства России Марат Хуснуллин отметил, что согласен с позицией главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, поддерживает ее. В своем вступительном слове он подчеркнул, что программу льготной ипотеки останавливать нельзя.