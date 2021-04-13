Тамбов, 13 апреля, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин высказался за продление программы льготной жилищной ипотеки, отметив, что в регионе это «в наименьшей степени» повлияло на рост цен на жильё. Об этом глава региона заявил сегодня, 13 апреля, на заседании комиссии Государственного совета России, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Глава администрации области Александр Никитин принимает участие в заседании комиссии Госсовета

Заседание в режиме ВКС состоялось по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» под председательством главы Татарии Рустама Минниханова. На нем в том числе обсуждался вопрос целесообразности продления льготной ипотеки. За продление данной программы выступил тамбовский губернатор Александр Никитин.

«Если предоставление льготной ипотеки и повлияло на рост цен на жилье в Тамбовской области, то это случилось в наименьшей степени, — отметил Александр Никитин. — Основные факторы были другими. Это рост цен на материалы, на оборудование, который по отдельным позициям фиксировался от 30% до 70%, что в целом привело к росту на 15−20%».

По его словам, ещё одним фактором стал отток мигрантов, который наблюдался практически во всех регионах страны.

«Мы привлекли свою, местную рабочую силу на строительство объектов. Их труд оценивается дороже. С одной стороны, мы рады росту заработной платы в строительной отрасли региона. С другой, этот факт приблизительно на 7% увеличил стоимость жилья, — подчеркнул тамбовский губернатор.

Третий фактор — процентные платежи по кредитам, взятым строительными организациями в рамках реализации проектного финансирования. Еще одним слагаемым, по словам губернатора, стал рост продаж в 2020 году квартир в элитных жилых домах, где средняя цена превышает 70 тыс. рублей за квадратный метр. Это также сказалось на значении средней стоимости квадратного метра жилья на первичном рынке в целом.

«Учитывая планы ввода жилья на 2022 год и следующие периоды, без льготного кредитования стимулировать спрос на жилищное строительство нам вряд ли удастся. Поэтому просим рассмотреть вопрос продления действия льготной ипотеки», — заключил Александр Никитин.

По данным властей, несмотря на сложности 2020 года, Тамбовская область выполнила план по вводу жилья с показателем 102,7%. При этом в регионе обеспеченность жильем на душу населения составляет 31,5 кв. метра, что является одним из самых высоких показателей в стране.

В 2020 году средняя стоимость квадратного метра на рынке жилищного строительства Тамбовщины составляла 46,3 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом показатель вырос на 22%. Как отметил губернатор, региональные власти провели факторный анализ увеличения цен.

Заместитель председатель правительства России Марат Хуснуллин отметил, что согласен с позицией главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, поддерживает ее. В своем вступительном слове он подчеркнул, что программу льготной ипотеки останавливать нельзя.