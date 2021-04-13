Киев, , 18:18 — REGNUM В украинском областном центре Кропивницкий (бывший Кировоград) отчитались об очередной победе в деле декоммунизации.

Так, на въезде в город с Николаевского направления полностью разобрали надпись на стеле «Кировоград», которая была выложена большими красными буквами, сообщают 13 апреля местные СМИ.

Как отмечается в сообщениях прессы, долгое время эту стелу никто не трогал и лишь несколько дней назад неизвестные срезали несколько букв со слова «Кировоград», образовав словосочетание «Киров гад». После этого работники одного из городских коммунальных предприятий демонтировали надпись на стеле полностью.

ИА REGNUM напоминает, что этот областной центр был переименован еще при президенте Порошенко в 2016 году. Перед утверждением решения в Раде был опубликован соцопрос, согласно которому 56,9% жителей города выступили за сохранение названия Кировоград, еще 30,6% хотели бы назвать город Елисаветградом и лишь 4,2% опрошенных поддержали название Кропивницкий.

Ранее чиновники заявляли, что не могут снести стелу из-за того, что она якобы находится на границе двух сельхозхозяйств и по документам непонятно кому принадлежит.