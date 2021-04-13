Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Память сотрудника полиции Уильяма Эванса, погибшего во время происшествия на контрольно-пропускном пункте у Капитолия, почтил президент США Джо Байден. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

Эванс находился на службе более 18 лет, у него остались двое детей.

Напомним, что неизвестный врезался днем 2 апреля в двух полицейских, которые находились на контрольно-пропускном пункте у здания Капитолия. После этого он выскочил из машины с ножом в руках и успел нанести ножевое ранение одному из полицейских. В этот момент в нападавшего выстрелили.

Оба, и раненый сотрудник службы безопасности, и водитель, были направлены в больницу, но скончались через короткое время от полученных ранений.

Официальная информация о преступнике и его мотивах не поступала, но некоторые СМИ сообщили, что нападавшему было 25 лет и он страдал от наркозависимости.