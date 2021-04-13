* талибов — запрещённая в России организация

Анкара, , 18:14 — REGNUM Теме урегулирования ситуации в Афганистане будет посвящена международная конференция в городе Стамбуле (Турция), сообщили 13 апреля в турецком МИД.

«Турция организует конференцию в Стамбуле», — говорится в сообщении.

В мероприятии, которое пройдёт 24 апреля — 4 мая, будут участвовать представители ООН, а также Катара. Приглашены и стороны конфликта — представители афганских властей и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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