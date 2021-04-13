Москва, , 18:08 — REGNUM Возвращение российских войск с юго-западных границ страны будет зависеть от внешней ситуации, сообщил 13 апреля глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

Как передает агентство «Интерфакс», Шаманов считает, что возвращение в места постоянной дислокации российских войск, участвующих сейчас в масштабных учениях на юге России, будет зависеть от ситуации, складывающейся с другой стороны границы.

«Это будет решаться в соответствии с тем, какие группировки будут формироваться с противоположной стороны от нашей границы», — сказал Владимир Шаманов.

Главы комитета Госдумы отметил, что «руководство страны и Вооруженных сил примет соответствующие решения, абсолютно адекватные».

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрозы со стороны военного блока НАТО, поэтому в ходе плановой контрольной проверки на западные границы РФ переброшены две общевойсковые армии и три соединения ВДВ.

«В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач», — сказал Сергей Шойгу.

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