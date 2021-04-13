Киев, , 18:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предлагает забрать финансирование с программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения для того, чтобы закупить 10 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer.

Соответствующее заявление сегодня, 13 апреля, сделали во фракции Верховной рады «Голос», ссылаясь на соответствующий проект постановления.

Представитель политической силы, член медицинского комитета Рады Ольга Стефанишина отмечает, что согласно инициативе, деньги на вакцины Pfizer заберут у врачей и больниц, а не с ремонта дорог или содержания офиса президента.

«Такой проект постановления сформировал министр здравоохранения Максим Степанов. Очень скоро это поддержит правительство Дениса Шмыгаля, а затем монобольшинство в комитете по вопросам бюджета Рады», — отмечает она.

В правительстве это заявление пока что не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что 7 апреля минздрав Украины заявил, что на закупку вакцин от COVID-19 не хватает средств, изначально предусмотренных на эти цели. Ведомство напомнило, что при формировании и утверждении госбюджета — 2021 получило обещание при необходимости оперативно дофинансировать закупки. Накануне президент УкраиныВладимир Зеленскийзаявил о заключении контракта с корпорацией Pfizer на 10 млн доз вакцины против коронавируса.