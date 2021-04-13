Москва, , 18:06 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» (Москва) наказан проведением одного домашнего матча без зрителей условно — за оскорбления на расовой почве болельщиками вратаря «Локомотива» Гилерме. Испытательный срок — до конца сезона-2021/22. Об этом 13 апреля заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

«Было скандирование болельщиками «Спартака» по расовой принадлежности, цвету кожи в отношении Гилерме. … Штраф «Спартаку» — 500 тыс. и обязать провести один домашний матч без зрителей условно», — сказал он.

Московское дерби в рамках 25 тура чемпионата РФ в Черкизово завершилось победой «Локомотива» — 2:0.