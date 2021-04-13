Екатеринбург, , 18:11 — REGNUM Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с МВД 400 тыс. руб. компенсации в пользу Екатерины Головко, чей брат Сергей скончался в отделе полиции Нижнего Тагила (Свердловская область). Об этом сообщил адвокат Алексей Бушмаков в Facebook.

До этого суд обязал выплатить в качестве компенсации лишь 100 тыс. рублей. Женщине удалось обжаловать данное решение.

Сергея Головко продержали в полиции несколько дней по подозрению в краже, позже он скончался от травм в областной больнице № 1. Полицейским назначили до трёх с половиной лет колонии общего режима, позже они были освобождены условно-досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в 2017 году.

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