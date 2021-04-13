Москва, , 18:05 — REGNUM Дело о нарушении закона о защите конкуренции возбудила ФАС в отношении ООО «Яндекс», сообщили 13 апреля в пресс-службе ведомства.

«Организация не исполнила предупреждения антимонопольного органа о прекращении создания дискриминационных условий на рынке поиска в сети интернет», — говорится в сообщении.

Антимонопольная служба напомнила, что интернет-компания должна была до 1 апреля 2021 г. обеспечить равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой системы. Это касалось и конкурентов группы «Яндекс».

"Однако предупреждение исполнено не было», — информирует ФАС.

Ведомство добавило, что Яндекс не предоставляет равных возможностей: преимущества по продвижению получают сервисы группы «Яндекс». Это может приводить к созданию, отмечает ФАС, дискриминационных условий деятельности на смежных с поиском товарных рынках.

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