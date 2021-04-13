Лос-Анджелес, США, , 18:25 — REGNUM Американская киноакадемия объявила ведущих премии «Оскар» в 2021 году. Видео с их именами было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте академии.

https://www.instagram.com/p/CNk1GdfjVO2/

Проведение церемонии вручения «Оскар 2021» планируется в оффлайн-режиме. Ведущими мероприятия станут Брэд Питт, Холли Берри, Риз Уизерспун, Зендая и другие известные актёры.

ИА REGNUM напоминает, что церемония вручения «Оскар 2021» запланирована на 25 апреля 2021 года. Она должна пройти одновременно на нескольких площадках, в том числе и в кинотеатре Dolby в Голливуде.

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