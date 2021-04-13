Магнитогорск, Челябинская область, , 18:01 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области подросток выпал с третьего этажа школы. Об этом пишут СМИ.

Несчастный случай произошёл прямо во время урока. Ребёнок получил переломы и был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливает Следственный комитет. Идёт проверка. Отметим, это не первый на Урале за последние дни случай падения детей из окон. Ранее в Екатеринбурге с шестого этажа выпал мальчик 2015 года рождения. Он опёрся на москитную сетку и та не выдержала нагрузки.